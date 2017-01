Stormmuur volop in opbouw in Oostende

Door: TVA

12/01/17 - 10u08 Bron: Eigen berichtgeving

© TVA.

Nu is het nog kalm aan de kust, maar de voorbereidingen voor de storm die er zit aan te komen, zijn volop aan de gang.

Zowat dertig stedelijke arbeiders werken zich uit de naad met het plaatsen van de stormmuur op de zeedijk over een lengte van ruim 600 meter. Bouten worden in de grond gedraaid, stevige metalen boarding moeten mogelijke overslag van golven voorkomen.



Vannacht zou de storm een eerste hoogtepunt bereiken met een waterstand van 5,60 meter. Het absolute zwaartepunt van de storm is morgen omstreeks 14 uur met een waterstand van 6,35 meter.