30.000 zandzakjes aan de kust voor storm Dieter

Door: TVA

12/01/17 - 10u08 Bron: Eigen berichtgeving, belga

De Civiele Bescherming staat in voor het klaarmaken van 30.000 zandzakjes om de kust te beschermen tegen storm Dieter, die mogelijk voor wateroverlast kan zorgen. Provinciegouverneur Carl Decaluwé heeft dat gevraagd.

Er zijn al 12.000 zandzakken voorzien in West-Vlaanderen, onder meer voor Nieuwpoort en Oostende, de zwakste punten langs de kust. In Nieuwpoort alleen al zijn 22.000 zandzakjes nodig, onder meer om het bezoekerscentrum Westfront te beschermen tegen mogelijke wateroverlast.



Oostende zal samen met Bredene ook zandzakjes maken, met de hulp van een installatie uit De Haan. "De gemeenten werken dus goed samen", aldus burgemeester van Oostende Johan Vande Lanotte. Woensdag en afgelopen nacht is er een grote stock aangelegd. De operationele eenheid van Jabbeke zorgt voor de verdeling van de zakjes, en ook donderdag gaat de productie onverminderd verder.



De agenten van de Civiele Bescherming komen tussen om de mensen te helpen waar mogelijk. Hun belangrijkste taak is om dijken te dichten en om tussen te komen bij overstromingen of bij risico op overstromingen. Als de situatie verergert, kunnen zij opgeroepen worden om zware pompwerken uit te voeren, om elektriciteit te voorzien of om te helpen de bevolking te evacueren.



Vannacht zou de storm een eerste hoogtepunt bereiken met een waterstand van 5,60 meter. Het absolute zwaartepunt van de storm is morgen omstreeks 14 uur met een waterstand van 6,35 meter. Dat is zelfs iets hoger dan de Sinterklaasstorm van 2013, maar ondertussen werden de nodige beschermingswerken uitgevoerd aan de kust. Alles hangt af in welke mate de wind de zee opstuwt vanuit Britse wateren.