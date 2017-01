Veel kans op sneeuw en skipret dit weekend

Door: redactie

11/01/17 - 15u23

© Tim Van Damme.

De sneeuwkaarten zijn duidelijk: dit weekend mogen we ons ook in Vlaanderen aan (smeltende) sneeuw verwachten. In Hoog-België zou er zelfs tot meer dan een halve meter sneeuw kunnen vallen, wat skiërs als muziek in de oren zal klinken. Wie van de sneeuwpret wil genieten, zal er wel de koude temperaturen moeten bijnemen.

In de Ardennen ligt er nu al tot 17 cm sneeuw, maar voor Vlaanderen is het nog afwachten wat het wordt. Vanaf morgen stijgt alleszins de kans op sneeuw of smeltende sneeuw. De sneeuwkanskaarten spreken voor zaterdag zelfs van 80 procent kans op een wit laagje in bijna heel België, met een iets verminderde kans aan de kust. Regionaal kunnen de verschillen in Laag-België enorm zijn: van helemaal niks, tot een pak sneeuw.



Het wordt alleszins kouder. "In Vlaanderen wordt het de volgende dagen 3 à 4 graden overdag en 's nachts stijgt het kwik amper boven het vriespunt. Eerst krijgen we nog winterse buien, vanaf volgende week wordt het droog maar het wordt ijskoud met overdag temperaturen die amper boven het vriespunt komen", zegt weerman David Dehenauw.



In de provincie Limburg heeft de winterprik als gevolg dat er een rush op winterbanden gaande is, meldt tvl.be.