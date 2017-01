Kust en Antwerpen wapenen zich voor zware storm met springtij

PLA - MVDB

11/01/17 - 14u33 Bron: Stad Antwerpen - Gemeente Bredene

(archieffoto) © Laenen.

Een noordwesterstorm gekoppeld aan springtij zorgt ervoor dat verschillende steden en gemeenten de nodige preventieve maatregelen nemen om wateroverlast te vermijden. De stad Antwerpen sluit vanavond al de waterkeringspoorten. De kustgemeente Bredene schrapt alle evenementen en plaatst zandzakjes om te vermijden dat een woonwijk mogelijk onderloopt. De verwachte storm zou erger zijn dan de Sinterklaasstorm van 2013. Een deel van Bredene kreeg toen de raad veiliger oorden op te zoeken.

De gesloten waterkeringspoorten aan de Scheldekaaien in het centrum van de stad. (archieffoto) © belga.

De verwachtingen in Antwerpen zijn momenteel dat het water in de komende nacht en donderdag overdag eerder beperkt over de 'Blauwe steen' komt. Op vrijdag zouden de kaaienparkings volgens de huidige voorspellingen zeker onder water komen te staan. Automobilisten verwijderen daarom best zo snel mogelijk hun geparkeerde wagens. De stad Antwerpen plaatst in de loop van vandaag de nodige signalisatie. De wagens van de bestuurders die het parkeerverbod negeren, zullen getakeld worden op hun kosten.



Uit voorzorg zullen de waterkeringspoorten aan de Scheldekaaien gesloten worden vanaf vandaag, woensdagavond 11 januari om 23 uur. De parkings oprijden is vanaf dan niet meer mogelijk. Ze gaan vermoedelijk terug open op vrijdag 13 januari om 21 uur. Wie bij gesloten waterkeringspoorten de parkeerterreinen af wil rijden, gebruikt de aangeduide nooduitritten. Het is sterk afgeraden om te voet de waterkeringsmuur over te steken tijdens of onmiddellijk na hoogwater.



Stormtij

De hoogst voorspelde waterstanden zijn 6,70 meter vrijdag- en zaterdagmiddag. Dat ligt nog een beetje onder de 'Blauwe steen', zoals we de kaairand hier noemen. Gemiddeld ligt die op 6,90 tot 6,95 meter. Bij stevige wind zal het water dus over de Blauwe steen lopen.



De waterkeringspoorten zullen allicht tot vrijdagavond om 21 uur gesloten blijven.