Zwaarbewolkt met regen

Door: redactie

11/01/17 - 06u45 Bron: Belga

© kos.

Vanochtend is het zwaarbewolkt, maar nog grotendeels droog in het binnenland. In de loop van de voormiddag breidt een regenzone zich geleidelijk uit van west naar oost. Na de middag wordt het vanaf de kust droger met enkele opklaringen in het westen en het centrum. De maxima liggen tussen 8 en 10 graden in Laag-België en tussen 4 en 7 graden in de Ardennen, zo meldt het KMI.