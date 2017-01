Opnieuw wat warmer en overwegend droog. KMI waarschuwt voor CO-vergiftiging

Door: redactie

8/01/17 - 06u08

© thinkstock.

Vandaag moeten we afrekenen met veel lage wolken, nevel en soms dichte mistbanken. Vooral in de voormiddag is er af en toe nog kans op wat lichte neerslag. In de namiddag zijn een paar lokale opklaringen niet uitgesloten en blijft het overwegend droog. De maxima liggen rond 8 graden aan zee, 4 à 5 graden in het centrum en 1 à 3 graden in de Ardennen. Er waait een zwakke veranderlijke wind, zo meldt het KMI.

Vanavond en vannacht wordt het zwaarbewolkt met soms wat motregen en in de Ardennen wat winterse neerslag. Het blijft nevelig of mistig, met aanvriezende mist in Hoog-België. De minima schommelen van 1 tot 4 graden in Vlaanderen en tussen 0 en -2 graden in de Ardennen. De wind is zwak, eerst veranderlijk later uit zuidzuidwesten.



Morgen wordt grijs en nevelig met lokaal wat lichte regen of motregen. In de late namiddag of 's avonds valt er meer regen, met sneeuw in Hoog-België. In het centrum wordt het 5 graden. Maandagnacht trekt de neerslagzone verder oostwaarts en in Hoog-België en zeker in de Ardennen kan het glad worden door sneeuwval.



Ongunstig

Het KMI waarschuwt voor vandaag opnieuw voor CO-vergiftiging en signaleert ongunstige voorwaarden wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen en vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. Symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken, die een gevolg kunnen zijn van een CO-intoxicatie, mogen niet worden genegeerd, aldus het KMI.