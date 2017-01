Europa in de greep van koning winter

redactie

7/01/17 - 17u00 Bron: Belga

In Istanboel viel vannacht 40 centimeter sneeuw. © ap.

Vanochtend werden we hier en daar wakker met een dun laagje sneeuw en zorgden gladde wegen voor enkele ongelukken. De dooi is ondertussen alweer ingezet, maar koning winter steekt echt wel de neus aan het venster in België. De rest van Europa krijgt het wel zwaarder te verduren. Zo stierven in Italië al zeven mensen door de vrieskou en legde een hevige sneeuwstorm Istanboel plat. Een overzicht van winterpieken in Europa.

België De winterprik is van korte duur, want na dit weekend stijgt het kwik alweer boven de nul. Toch waren de wegen vannacht en vanochtend spekglad, met enkele ongelukken als gevolg. © anp.

© belga. De winter betekent gelukkig niet alleen gladde wegen en ongelukken. De sneeuw levert ook prachtige beelden op. En in de Hoge Venen trokken sneeuwliefhebbers zelfs al even de skilatten aan.



De jeugdvoetballers van Anderlecht gingen lopen in de sneeuw. © belga.

Nederland © anp. Ook onze noorderburen kampen met gladde wegen. Vanochtend werden liefst 200 aanrijdingen geteld, waarbij in totaal één dode viel.



Omdat er op de A58 tussen Roosendaal en Breda zo veel slippartijen waren, sloot de politie de rijweg volledig af over een afstand van meer dan 20 kilometer.

Italië De Naiadi-fontein in Rome is dicht gevroren. © ap. Vooral het centrum van het land, dat de afgelopen maanden al werd geteisterd door aardbevingen, kreunt onder de vrieskou, maar ook in Apulië (Zuidoost-Italië) en Sicilië ligt een dik pak sneeuw. Volgens de Italiaanse autoriteiten stierven al zeven mensen door de vrieskou. Vijf van de slachtoffers zijn daklozen, van wie twee Polen.



Door het slechte weer loopt ook het openbaar vervoer in het honderd. In Apulië rijden geen treinen en zijn de luchthavens van Brindisi en Bari zaterdag gesloten. De weerdiensten voorspellen in de loop van het weekend nog meer sneeuwval.

Istanboel © ap. Een hevige sneeuwstorm heeft de Turkse stad Istanboel volledig lam gelegd. Vannacht viel er ongeveer 40 centimeter sneeuw. Het wegverkeer verloopt daardoor moeizaam, honderden vluchten werden geschrapt en ook de scheepvaart op de Bosporus, een van de drukste zeestraten ter wereld, is tijdelijk onderbroken.



Turkish Airlines heeft door de slechte zichtbaarheid vrijdag en zaterdag zeker 500 vluchten vanop de luchthavens Atatürk en Sabiha Gökçen moeten annuleren. Bijna 6.000 passagiers moesten door de luchtvaartmaatschappij worden ondergebracht in hotels.



Volgens de huidige weersverwachtingen gaat het nog heel de dag sneeuwen in de regio, maar de storm zou tegen de avond gaan liggen. De vriestemperaturen gaan de komende dagen nog aanhouden. © ap.

Polen Een kunstenaar maakt een ijssculptuur in de straten van Warschau. © ap. Hier daalt het kwik sinds woensdag op bepaalde plaatsen tot -25 graden. De koudegolf kostte al het leven aan tien mensen. Sinds november kwamen al 53 mensen om het leven door de vrieskou.



Volgens de huidige weersverwachtingen zullen de strenge temperaturen van minder dan -20 graden nog het hele weekend aanhouden. Het crisiscentrum vreest dan ook dat de dodentol nog zal oplopen. Vooral daklozen vormen een risicogroep. Tijdens de vorige winter, die in Polen ongewoon mild was, kwamen 77 mensen om door onderkoeling.

Alpen In grote delen van Oostenrijk, Zwitserland en ook Zuid-Duitsland is het momenteel arctisch koud. In de Zwitserse Alpen wees de thermometer -29,9 graden aan. In Tirol in Oostenrijk werden afgelopen nacht temperaturen tot 29,7 graden onder nul gemeten. Het lagedrukgebied 'Axel' tovert bepaalde delen van zowel Oostenrijk, Zwitserland als Zuid-Duitsland om tot een echte diepvriezer. In de Alpen worden recordtemperaturen gemeten. © thinkstock.

Wintersport Voor wintersporters ziet het er dus goed uit, al zullen ze wel de koude moeten trotseren. De volgende dagen kan er zelfs een meter sneeuw vallen in Oostenrijk en ook in andere skigebieden zullen de pistes er goed bijliggen. In Frankrijk en Italië daarentegen blijft de verse sneeuw grotendeels uit.