Spekgladde wegen: uitkijken voor slip- en valpartijen

7/01/17

Door de lichte sneeuw en motregen die vandaag verwacht wordt, is er overal gevaar voor gladde wegen en voetpaden. Dat meldt het KMI. Er wordt ook gewaarschuwd voor CO-intoxicatie.

Vandaag wordt een bewolkte dag met in het noordwesten van het land eerst aanvriezende regen of lokaal nog lichte sneeuw, vanaf het westen langzaam overgaand in lichte regen of motregen. In het zuidoosten valt er eerst lichte sneeuw en later aanvriezende lichte regen.



De maximumtemperaturen liggen tussen -3 graden in de Hoge Ardennen, rond 1 à 2 graden in het centrum en 7 graden aan zee. Er waait een matige zuidwestenwind, aan zee ruimend naar noordwest.



Vanavond en -nacht wordt het nevelig of mistig met af en toe motregen. De minima, die 's avonds worden genoteerd, liggen tussen -3 graden in de Ardennen, rond 1 graad in het centrum en 6 graden aan de kust. In de loop van de nacht wordt het in het binnenland een paar graden zachter.



Morgenochtend is het overwegend grijs met nevel, mist en laaghangende bewolking waaruit wat motregen kan vallen. De maxima liggen rond 8 graden aan de kust, rond 5 à 6 graden in het centrum en tussen 1 en 4 graden in de Ardennen.



Het KMI waarschuwt ook voor CO-intoxicatie. Het signaleert ongunstige voorwaarden voor het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. Symptomen als 'hoofdpijn' of 'neiging tot braken' mogen niet worden genegeerd want ze kunnen een gevolg zijn van CO-intoxicatie.