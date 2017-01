Het is bibberen in Tirol waar deze nacht het kouderecord werd verbroken

© thinkstock.

Oostenrijk In grote delen van Oostenrijk is het momenteel arctisch koud. In Tirol werden afgelopen nacht temperaturen tot 29,7 graden onder nul gemeten. Een record volgens de Oostenrijkse website Oe24.

Het lagedrukgebied 'Axel' tovert bepaalde delen van zowel Oostenrijk als Zuid-Duitsland om tot een echte vrieskast.



Aan de Brunnenkogel in de Öztaler Alpen in Tirol werd op 3.437 meter hoogte een temperatuur van -29,7 graden gemeten. In weerstation Sonnblick in Salzburg zakte de temperatuur op 3.109 meter hoogte tot -26,3 graden. Op de Pitztaler gletsjer in Tirol bedroeg de temperatuur op 2.864 meter -25,5 graden.



Maar ook op lagere hoogte was het afgelopen nacht bibberen geblazen. In het meetstation Tannheim in Tirol bedroeg de temperatuur op 1.100 meter -21,2 graden. Het skiresort Erhwald moest het op 982 meter stellen met -18,5 graden. In de stad Salzburg zakte de thermometer tot 12,6 graden onder nul.