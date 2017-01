Winter deelt vooral prik uit op vrijdag en zaterdag

Door: redactie

5/01/17 - 07u02 Bron: Belga

Weerbericht Donderdag wisselen zon en wolken elkaar af. Eerst is er nog kans op enkele winterse buien, maar zeker in de namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog. Dat meldt het KMI. De maxima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen, rond 4 graden in het centrum en 7 graden aan zee.

Donderdagavond en in de nacht van donderdag op vrijdag blijft het droog met brede opklaringen. Later verschijnen er hoge sluierwolken. De koude minima liggen tussen -2 graden in het uiterste westen, ongeveer -4 graden in het centrum en -7 tot -10 graden in de Ardennen.



Vrijdag is er eerst nog kans op opklaringen maar vanaf het westen verschijnen er meer wolken. Het blijft overwegend droog tot de avond. De koude maxima liggen tussen -2 en -6 graden ten zuiden van Samber en Maas, rond 0 of 1 graad in het centrum en1 tot 3 graden in het uiterste westen.



Vrijdagavond bereikt een neerslagzone de kuststreek. Zij verplaatst zich vrijdagnacht langzaam landinwaarts met sneeuw en/of lichte aanvriezende regen of motregen als gevolg.



Zaterdag blijft het zwaarbewolkt met nog lichte sneeuw of eventueel aanvriezende motregen. In de namiddag valt er over het westen eerder lichte regen of motregen. De maxima, die 's avonds bereikt worden, schommelen tussen -3 en 0 graden in Hoog-België, rond 0 graden in het centrum en tussen 1 en 7 graden in het uiterste westen. Het is vaak nevelig of mistig.



Zondag en maandag is het nog steeds zwaarbewolkt met soms wat lichte neerslag. De maxima liggen tussen 0 of 1 graad in de Hoge Ardennen en 7 of 8 graden aan de kust.



Dinsdag en woensdag wordt het wisselvallig met perioden van regen of buien in Laag- en Midden-België en van smeltende sneeuw of sneeuw in de Ardennen. De maxima schommelen van 1 of 2 graden in de Ardennen tot 6 graden in het centrum.