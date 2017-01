Dit weekend kans op ijzel en sneeuw, Zuid-Duitsland maakt zich op voor -20°C

Door: redactie

4/01/17 - 15u00 Bron: Noodweer Benelux

© Noodweer Benelux.

Koning winter deelt momenteel de lakens uit in grote delen van Europa. Dankzij een lagedrukgebied nabij de Oostzee worden arctische luchtmassa's uit het noorden van Europa richting het zuiden gestuwd. Dat zorgt de komende dagen voor flink wat sneeuwval in Duitsland en de noordelijke helft van de Alpen. De Lage Landen liggen op de grens van zachte en koude luchtmassa's en krijgen de komende dagen te maken met een licht winters weertype.

"We houden vooral de situatie van vrijdag op zaterdag nauwlettend in de gaten. Diverse weermodellen berekenen een gevaarlijke situatie met ijzel en sneeuwval voor het westen van de Benelux. Ook het binnenland kan later op zaterdag sneeuwval verwachten. Op zondag lijken de winterperikelen verleden tijd voor de Lage Landen en klimmen de temperaturen", aldus Noodweer Benelux.

Storm Alex Het stormweer in Duitsland - met windstoten tot 130 km/u in het noorden van het land - wordt veroorzaakt door een lagedrukgebied dat vanuit Scandinavië naar het zuiden trekt. België en Nederland liggen op de grens van het slechte weer en krijgen te maken met enkele buien. Lokaal zijn deze buien winters van aard met korrelhagel en/of wat natte sneeuw. In de nacht van woensdag op donderdag stijgt de kans op sneeuwval in het oosten van Nederland. Deze winterse neerslag breidt zich op donderdag uit naar de Ardennen in België. Sneeuwkansen voor woensdagnacht over het oosten van de Benelux. © Wetteronline.de.

Na de doortocht van storm Alex koelt het boven Duitsland flink af. Boven het sneeuwdek worden temperaturen verwacht die komende dagen kunnen dalen tot -20°C in de zuidelijke helft van het land. Ook het uiterste zuidoosten van de Benelux ervaart de gevolgen van deze forse uithaal van Koning Winter. Zo kan het komende weekend in de Ardennen lokaal tot strenge vorst komen. Zeker met een dun laagje sneeuw zijn deze waarden niet uitgesloten.