Iets minder grijs, maar nog altijd glad

4/01/17 - 07u05 Bron: Belga

Weerbericht Het is vandaag betrokken met vanaf het noorden regen. In de Ardennen valt nog smeltende sneeuw en sneeuw. Later verschijnen er opklaringen, die afwisselen met regenbuien in Vlaanderen en winterse buien in de Ardennen. Het kwik klimt tot 6 graden en er is flink wat wind uit het noordwesten, zo meldt het KMI.

's Nachts worden de opklaringen breder en neemt de buienactiviteit af. De resterende buitjes vallen in Vlaanderen als smeltende sneeuw en sneeuw. Het kwik duikt bijna overal onder het vriespunt, tot -6 graden in de Hoge Venen en -1 graad in het westen en het centrum. Het is dus uitkijken geblazen voor lokale gladheid. Aan zee daalt het kwik tot rond +3 graden. De matige wind uit het noordwesten ruimt naar het noorden tot het noordoosten en wordt op de meeste plaatsen zwak. In het westen blijft hij matig.



Morgen wordt het op de meeste plaatsen vrij zonnig. Aan zee en bij uitbreiding in de provincie West- Vlaanderen zijn er soms meer wolkenvelden met kans op buien. De maxima liggen tussen -3 graden in de Hoge Venen en +7 graden aan zee. De wind waait meestal zwak, eerst uit noordelijke richtingen, later meestal uit oost tot noordoost.



Vrijdag wisselen zwaarbewolkte perioden af met opklaringen. De maxima liggen tussen -3 graden in Hoog-België en +2 graden in Vlaanderen. Zaterdag krijgen we motregen en in de Ardennen lichte sneeuw. De maxima liggen dan tussen -1 graad in de Ardennen en +8 graden aan zee, bij een stevige zuidwestelijke wind. Zondag en maandag wordt het grijs met mist en nu en dan motregen.