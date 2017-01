Zware aardbeving voor de kust van Fiji: tsunamialarm ingetrokken

Door: redactie

4/01/17 - 01u30 Bron: Belga

Inwoners van Fiji worden aangespoord hogere gronden op te zoeken in verband met de tsunamiwaarschuwing na de aardbeving van deze morgen vroeg. © Twitter: @corinneambler.

Voor de kust van Fiji heeft zich deze avond (woensdagmorgen lokale tijd) een aardbeving voorgedaan met een magnitude van 7,2. Dat meldt het Amerikaanse geofysisch instituut USGS, aldus verschillende media. Er werd een tsunamialarm afgekondigd, maar dat is intussen weer opgeheven.

BREAKING: Hazardous tsunami waves are possible for coasts within 300 km of epicenter after 7.2 magnitude quake southwest of Fiji: USGS — Reuters World (@ReutersWorld) Tue Jan 03 00:00:00 MET 2017

De beving vond om 10.52 uur (dinsdag 22.52 uur Belgische tijd) plaats op 284 kilometer van de de hoofdstad Suva, op een diepte van 15 kilometer. "Er kunnen gevaarlijke tsunamigolven plaatsvinden van 0,3 tot 1 meter door de aardbeving, in een straal van 300 kilometer rond het epicentrum", aldus het centrum voor tsnunamialarmen in de Stille Oceaan.



Naschokken

Kort nadien vonden nog twee naschokken van 5,7 en 5,8 op de schaal van Richter plaats voor de kust van Fiji, zo staat te lezen op de website van het USGS.



Evacuatie

Volgens Radio New Zealand zijn in Nadi, een populaire toeristische bestemming op het grootste eiland van Fiji, mensen geëvacueerd na de aardbeving, schrijft persagentschap Associated Press. Er zijn (nog) geen meldingen van zware schade of slachtoffers, aldus de Australische nieuwszender ABC. Volgens het Australische Rode Kruis liepen talrijke mensen op straat na de aardbeving en trokken ze naar hoger gelegen plekken uit angst voor een tsunami.



Reynders niet meer in Fiji

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders was tot woensdagochtend in Fiji, waar hij onder meer een ontmoeting had met premier Frank Bainimarama, minister van Handel, Toerisme en Industrie Faiyaz Koya en president George Konrote. Hij vertrok woensdagochtend naar Auckland in Nieuw-Zeeland, waar hij onder meer minister van Buitenlandse Zaken Murray McCully zal ontmoeten.



De Fiji-eilanden bevinden zich op de Pacifische 'Ring van Vuur', waar het samenkomen van tektonische platen regelmatig aardbevingen en vulkaanuitbarstingen veroorzaakt.