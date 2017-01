Lichte aardbeving in Noordzee

Door: redactie

3/01/17 - 22u14

In de Noordzee heeft zich vanavond een lichte beving voorgedaan. De beving vond plaats op een diepte van tien kilometer. Volgens Noodweer Benelux had de aardschok had een magnitude van 4,2 op de schaal van Richter. Het British Geological Survey spreekt van een kracht van 3,9.