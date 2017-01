Eerst nog opklaringen, daarna grijze winterse dag

Door: redactie

3/01/17 - 06u57

© belga.

Weer Op veel plaatsen zijn er vanochtend nog brede opklaringen, maar in de Kempen en de Ardennen is het al grijs met lage wolken, nevel en aanvriezende mist. Geleidelijk wordt het overal zwaarbewolkt en vooral aan de Nederlandse grens is er lichte motregen mogelijk. De maxima liggen tussen -1 graad in het zuidoosten van het land en 6 graden aan zee. In het centrum stijgt het kwik tot 3 graden, zo meldt het KMI.

Vanavond en -nacht is het zwaarbewolkt en in het tweede deel van de nacht gaat het regenen. In de Ardennen kan er eerst wat aanvriezende regen vallen. Daarna gaat de neerslag over in smeltende sneeuw of sneeuw. De minima worden in het begin van de nacht bereikt. Ze liggen tussen -2 en 5 graden, met zo'n 3 graden in het centrum. Tegen de ochtend wordt het nog 1 of 2 graden frisser.



Sneeuw

Morgen is het eerst zwaarbewolkt met regen en in de Ardennen sneeuw. Later wordt het wisselend bewolkt met buien, die opnieuw winters worden in de Ardennen. Maxima rond 6 graden in het centrum van het land. Aan de kust is de noordwestenwind vrij krachtig tot krachtig.



Zonnig

Donderdag wordt het zonnig met maxima rond 5 graden. De dagen nadien neemt de bewolking weer toe en tijdens het weekend krijgen we soms lichte neerslag. De maxima liggen meestal tussen 0 en 5 graden.