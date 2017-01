Enorme bosbrand in Chileense havenstad Valparaiso

Door: redactie

3/01/17 - 00u35 Bron: Belga

Een bosbrand bedreigt ook de stad en haven van Valparaiso in Chili. © afp.

De Chileense autoriteiten hebben de alarmfase rood afgekondigd vanwege een enorme bosbrand op een van de heuvels van de havenstad Valparaiso. Al 50 hectare bos ging in de vlammen op, net als verschillende woningen.

De brand brak uit in het zuiden van Valparaiso, in de wijk Laguna Verde. Daar werden vijf appartementsgebouwen vernield, en één persoon raakte gewond, aldus het nationaal rampenagenschap Onemi in een persbericht.



200 mensen geëvacueerd

Het vuur werd aangewakkerd door de hoge temperaturen en de hevige wind, en verspreidde zich naar andere wijken. In de stad, die op 120 kilometer van de hoofdstad Santiago de Chile ligt, is veel rook te zien. Zowat 200 personen werden geëvacueerd en uit voorzorg werd de stroom afgesloten bij 48.000 gezinnen.



Alarmfase rood

Door de rode alarmfase af te kondigen, worden alle nodige en beschikbare middelen ingezet om de brand te bestrijden, en krijgen de reddingsdiensten extra bijstand van het bosagentschap, de brandweer en de civiele bescherming, aldus Onemi nog.



Zware bosbranden

In maart 2015 werd nog 600 hectare bos vernield bij een zware bosbrand in Valparaiso, waarbij ook een persoon om het leven kwam. In 2014 kwamen bij een brand op dezelfde locatie 15 mensen om het leven en werden 3.000 woningen vernield.