OPROEP: stuur ons jouw mooiste sneeuwfoto

Door: redactie

2/01/17 - 14u43

© belga.

Een witte kerst kregen we niet, wel een witte nieuwjaarsdag, want

op heel wat plaatsen in het land heeft het in de nacht van zondag op maandag gesneeuwd. Naast gevaarlijke situaties op de weg, leverde dat winterweer ook heel wat mooie beelden op. Hebt u foto's genomen van de sneeuw in de tuin of op de auto? Bent u gaan wandelen met de hond of hebben de kinderen al een sneeuwman gemaakt? Stuur uw foto's naar onze redactie via foto@hln.be. Bedankt!