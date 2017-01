Let op: eerste sneeuw maakt wegen verraderlijk glad

Koen Moreau

2/01/17 - 06u43 Bron: Belga

Op meer en meer plaatsen in #Vlaanderen natte #sneeuw. Lokaal blijft de sneeuw ook liggen zoals in Oosterzele. Foto: Kjell De Vos. ❄️❄️ pic.twitter.com/h66XyKjNBx — Noodweer Benelux (@NoodweerBe) January 2, 2017

Weer Het was een koude én gevaarlijke nacht in Vlaanderen door de eerste (smeltende) sneeuw van het seizoen. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt vanochtend voor gladheid op de weg. "Het heeft vannacht gesneeuwd en nu regent het nog, dus het wegdek kan glad zijn", aldus woordvoerder Peter Bruyninckx rond 05.45 uur. "Pas je rijstijl aan en let goed op, vooral op op- en afritten, bruggen en viaducten en in bochten."