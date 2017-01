Absoluut record van 32.828 aardbevingen in Nieuw-Zeeland in 2016

Door: redactie

1/01/17 - 23u54 Bron: Belga

© afp.

Vorig jaar vonden in Nieuw-Zeeland 32.828 aardbevingen plaats, een absoluut record. Seismologen hebben het jaar 2016 daarom omgedoopt tot "the Groundbreaker".

Groundbreaker

"Laat me een opsomming maken: we hadden geisers, uitbarstingen, aardverschuivingen, tsunami's en een groot aantal aardbevingen. De grond brak onder onze voeten, en dat is de reden waarom we dit jaar de 'groundbreaker' noemen", aldus Sara McBride van GeoNet in een blogbericht. "We zouden het ook de 'record breaker' kunnen noemen."