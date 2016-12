Nu al druk op spoeddiensten: "Worden overstelpt door patiënten met pols- en bekkenbreuken"

Door: Hans Verbeke en redactie

31/12/16

Oudejaarsavond is nog niet ingezet, maar het is nu al behoorlijk druk op de verschillende spoeddiensten van het land. Vooral in Zuid-West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen laten mensen zich verrassen door de gladde wegen. "Pols- en bekkenbreuken komen het vaakst voor", zegt dokter Philip Struyve, hoofd van de spoedafdeling van het AZ Groeninge in Kortrijk.

Geen sneeuw op de laatste dag van 2016, maar het is buiten wel gevaarlijk glad. Zowel in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen als in de provincie Antwerpen en het zuiden van West-Vlaanderen hebben de spoedartsen en het verplegend personeel nu al hun handen vol met patiënten die ten val zijn gekomen als gevolg van gladde wegen en -voetpaden. De wachtruimtes zitten eivol.



"Zonder uitzondering gaat het over mensen die breuken hebben opgelopen", zegt dokter Struyve van het AZ Groeninge. "Pols- en bekkenbreuken komen het vaakst voor. Om 15 uur lagen er op onze spoedafdeling nog vijftig mensen. Evenveel mensen waren toen, na behandeling, al terug naar huis."



Extra personeel

De plotse toestroom van patiënten - in bepaalde gevallen zijn het er zelfs drie tot vier keer meer dan normaal - noopt de ziekenhuizen tot het oproepen van extra personeel. "We hebben artsen en verpleegkundigen die vrij waren, teruggeroepen om te komen helpen", zegt Struyve. "De situatie is nu stilaan onder controle en de toestroom is inmiddels gestopt. Wel moeten nog heel wat patiënten geduld uitoefenen vooraleer ze behandeld kunnen worden."



De provincie West-Vlaanderen heeft een spreiding gevraagd van de opvang op oudejaarsnacht.



Ook in Sint-Niklaas werd een intern noodplan opgestart na een toevloed van een honderdtal patiënten met mogelijke breuken. "Er werden spoedartsen en spoedverpleegkundigen gemobiliseerd en orthopedisten en anesthesisten opgeroepen", zegt spoedarts Jorn Damen. De situatie is momenteel onder controle. Lees ook Opgelet: gladde wegen met oudjaar!