Nieuwe jaar heeft sneeuw in petto

Het is goed mogelijk dat we het nieuwe jaar onder een wit sneeuwtapijt starten. In de nacht van zondag op maandag verwacht het KMI sneeuw in de Ardennen en smeltende sneeuw in Vlaanderen. Ook maandagavond zou het in het zuiden van het land nog sneeuwen.

Vanavond en vannacht hoeven we geen sneeuwvlokken meer te verwachten. Hier en daar kunnen wel aanvriezende mistbanken ontstaan. Uit de wolken valt soms wat gemiezer dat kan aanvriezen. Het kwik daalt tot rond -7 graden in de Hoge Venen, tot +1 graad aan zee en tot -4 en -2 graden elders. Er staat een matige wind.



Nieuwjaarsdag wordt grijs, met lage wolken, nevel en lokaal aanvriezende mist. De maxima liggen rond -2 graden in Hoog- België, rond +4 graden aan zee en rond +1 of +2 graden elders.



Zondagavond begint het aan zee te regenen. Die regen gaat echter al snel over in smeltende sneeuw of sneeuw in Laag-België en sneeuw in de Ardennen, waar een dun tapijtje wordt gevormd. De minima liggen rond -3 graden in de Ardennen, rond +1 graad in het centrum van het land en rond +4 graden aan zee.



Ook maandagvoormiddag blijft het in de Ardennen nog wat sneeuwen. In het noorden is het droger met soms opklaringen, maar nadien komen er meer wolken, soms vergezeld van buien met regen of eventueel smeltende sneeuw.