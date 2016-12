Opgelet: gladde wegen met oudjaar!

Door: redactie

31/12/16 - 06u49

Het jaar eindigt op de meeste plaatsen in België zwaarbewolkt maar meestal droog, met kans op aanvriezende mist. Alleen in de Ardennen worden brede opklaringen verwacht. De maxima schommelen tussen -1 graad in het uiterste zuiden van het land en +5 graden aan zee. Voor de feestvierders is het vannacht opletten voor mogelijk gladde wegen.

In de nacht van zaterdag op zondag wordt het volgens het KMI immers overal zwaarbewolkt met kans op lichte winterse neerslag. Hier en daar kan dat erg gladde wegen veroorzaken. In het uiterste oosten blijven er mogelijk nog enkele opklaringen. De minima gaan van +1 tot -9 graden.



De eerste dag van 2017 verloopt grijs en koud, met af en toe wat lichte winterse neerslag. De temperaturen blijven in het zuiden van het land vaak negatief en komen in de andere streken slecht enkele graden boven het vriespunt uit.



Sneeuw

Zondagnacht trekt een regen- en sneeuwzone over het land. In de Ardennen blijft mogelijk enkele centimeter sneeuw liggen. Op het einde van de nacht, na de doortocht van de storing, is het uitkijken voor ijsplekken en lokale winterse buien.



Wisselvallig

Maandag en de dagen nadien wordt het wisselvallig met winterse buien, bij maxima rond 4 of 5 graden. Opklaringen wisselen af met bewolkte perioden waarin soms buien kunnen vallen. In Hoog-België worden dat winterse buien of sneeuwbuien.