Frisse dag met opklaringen

Door: redactie

30/12/16 - 07u14

© anp.

In het westen en het centrum van het land hangen deze morgen nog aanvriezende mistbanken, maar later krijgen we opklaringen in het hele land. Maxima tot 5 graden in de Ardennen en tot 3 graden elders. Vannacht is het lichtbewolkt in het oosten, terwijl er lage wolkenvelden binnendrijven in het westen. De minima liggen tussen -8 en -4 in de Ardennen en -2 tot +1 elders. Dat meldt het KMI.