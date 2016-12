Door: redactie

28/12/16 - 15u45

Wie zijn wandelschoenen aantrok, kon vandaag nog mooiere foto's maken. © Facebook Lucas De Beleyr.

Al een hele dag is het grijs, bewolkt en koud. Niet echt het ideale weer om buiten te komen, of de auto te nemen. Het is immers erg gevaarlijk op de baan. Toch veroorzaakt de dichte mist niet alleen kleine en grote ongemakken - het luchthavenverkeer in onze buurlanden ondervindt heel wat hinder, in België zijn er nauwelijks vertragingen -, het levert ook prachtige beelden op. Als je tenminste iets kan zien door die dikke laag wolken heen...

