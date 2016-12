Zon krijgt vandaag vrij spel

Door: redactie

27/12/16 - 07u56

Het is vandaag zonnig met maxima tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het westen van het land. In de loop van de avond en de nacht vormen zich op vele plaatsen lage wolkenvelden, nevel en mist die lokaal kan aanvriezen. De minima liggen tussen 1 en -3 graden. Het KMI waarschuwt dan ook voor mist en rijmplekken.

Morgenochtend is er overal (aanvriezende) mist, die wellicht zeer hardnekkig is. In Laag-België gaat de mist langzaam over in lage bewolking, in de Ardennen wordt het lichtbewolkt tot zonnig. De maxima liggen op de meeste plaatsen rond 2 graden. Maar waar de zon tevoorschijn komt, kan het kwik tot rond de 4 graden klimmen. Dat is vooral in de Kempen en de Ardennen het geval.



Donderdagochtend is het grijs met nagenoeg overal aanvriezende mist. Daarna wordt het geleidelijk zonnig. Het is wel koud met temperaturen rond 1 of 2 graden. Ook vrijdag is het zonnig, met eventueel lichte bewolking en maxima tot 4 graden.



Met oudjaar is het aanvankelijk zonnig, maar wordt het geleidelijk aan bewolkt met kans op regen. Ook op Nieuwjaar is er kans op regen of zelfs een sneeuwvlokje. Maandag valt er (smeltende) sneeuw.