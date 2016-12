Vanaf volgende week kans op winterse neerslag

Door: redactie

26/12/16 - 19u28 Bron: Noodweer Benelux

© anp.

Na een bijzonder zachte Kerstmis is er geleidelijk ruimte voor verandering op de weerkaarten. Al enkele dagen bevestigen diverse weermodellen een koelere trend richting het einde van deze maand. Wanneer alle puzzelstukjes in elkaar vallen, mogen we ons begin 2017 opmaken voor een (licht) winters weerbeeld. De temperatuur daalt richting het vriespunt en de kans op winterse neerslag lijkt te stijgen.

Sinds enkele dagen kiezen weermodellen resoluut voor een overgang naar een licht winterse configuratie op de weerkaarten. Op de onderstaande kaart zien we een sterk signaal tot een hogedrukgebied op de Atlantische Oceaan. Aan de oostelijke flank van het hogedrukgebied stromen koudere luchtmassa's richting het zuiden van Europa. © Wetteronline.de.