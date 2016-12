Aardbeving met kracht van 7,7 op schaal van Richter in Chili

Door: redactie

25/12/16 - 15u52

© epa.

Het zuiden van Chili is rond 15.22 uur Belgische tijd opgeschrikt door een krachtige aardbeving van 7,7 op de schaal van Richter. Dat meldt de BBC. Er werd een tsunami-alarm gelanceerd, maar dat is inmiddels afgeblazen. "Op basis van alle beschikbare gegevens is het gevaar van een tsunami door deze aardbeving nu voorbij", zei het Pacific Tsunami Warning Centre ongeveer een uur na de beving.