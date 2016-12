Grijze en miezerende, maar zeer zachte kerst

Door: redactie

Vandaag is het overwegend grijs met soms wat regen of motregen en kans op mist in de Hoge Ardennen. De zeer zachte maxima schommelen daar rond 6 of 7 graden, en tussen 9 en 12 graden elders. De zuidwestenwind waait matig tot krachtig aan zee met rukwinden tot 60 kilometer per uur. Dat meldt het KMI.