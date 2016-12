Bewolking in aanloop naar grijze, zachte kerstdag

Door: redactie

Vandaag is er vooral vrij veel hoge bewolking, met daaronder ook soms lagere wolkenvelden. Later neemt die lage bewolking toe en vannacht gaat het licht regenen. Vanmorgen is het op sommige plaatsen nevelig en ten zuiden van Samber en Maas hangt er plaatselijk ook nog mist. De maxima liggen tussen 2 en 5 graden ten zuiden van Samber en Maas, rond 7 graden in het centrum en rond 8 graden aan zee. Dat meldt het KMI.

Vanavond neemt de bewolking verder toe en deze nacht gaat het vanaf de kust licht regenen. Op het einde van de nacht is het in het westen al opnieuw droog met wat opklaringen. De minima liggen tussen 2 en 6 graden. De wind waait eerst matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, met rukwinden rond 50 km/u in het binnenland en tot 70 km/u aan zee. In de loop van de nacht ruimt de wind naar westzuidwest en neemt hij wat af.



Morgenochtend regent het nog licht ten zuiden van Samber en Maas. Elders is het dan vrij zonnig, al is de zon dikwijls gesluierd door hoge wolken. Vrij snel wordt het ook in de Ardennen droog en vrij zonnig. De maxima liggen tussen 5 en 9 graden. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit west tot zuidwest.



Op Kerstdag is het meestal zwaarbewolkt of betrokken met geregeld wat motregen. Daarbij waait het matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Het wordt wel zacht met temperaturen rond 12 graden.



Maandag is er opnieuw veel bewolking met regen. Later wordt het vanaf de kust droog met opklaringen. De maxima liggen rond 11 graden, maar er is nog steeds veel wind. Vanaf dinsdag zorgt een ontwikkelend hogedrukgebied voor droog en veel rustiger weer.