Gevaarlijke supervulkaan onder Napels ontwaakt

Bewerkt door: LB

22/12/16 - 12u31 Bron: AFP, The Independent

De Italiaanse stad Napels is bovenop de supervulkaan Campi Flegrei gebouwd. © Thinkstock.

Eén van de gevaarlijkste supervulkanen ter wereld toont tekenen van ontwaken. De druk in de Campi Flegrei, onder de Italiaanse stad Napels, zou volgens wetenschappers een kritiek punt naderen. Het zou de eerste keer in 500 jaar zijn dat de supervulkaan uitbarst. In het risicogebied wonen drie miljoen mensen.

Volgens onderzoekers nadert de supervulkaan een drempel die, wanneer hij overschreden wordt, ervoor zou zorgen dat opstijgend magma gassen en vloeistoffen laat vrijkomen. Die ongewone opstoot zou er dan voor zorgen dat omliggend gesteente met extreem hete stoom wordt geïnjecteerd, zo verklaart Giovanni Chiodini, hoofdauteur van de studie.



Drie miljoen mensen in gevaar

"Dat gesteente kan door verhitting zijn mechanische weerstand verliezen, wat tot kritieke omstandigheden kan leiden", stelt hij tegenover AFP. Dit kan voor een "extreem gevaarlijke" uitbarsting zorgen voor de drie miljoen mensen die in en rond Napels wonen.



Sinds 2005 ondergaat Campi Flegrei zogenaamde 'verheffing', de ophoping van magma onder het oppervlak van de supervulkaan. Om die reden verhoogden de Italiaanse autoriteiten in 2012 het dreigingsniveau van groen naar geel, wat betekent dat de vulkaan continu in de gaten wordt gehouden. Vier jaar geleden waarschuwden wetenschappers dat elke uitbarsting voor miljoenen doden op en rond de vulkaan kan zorgen. Lees ook Tsunamiwaarschuwing na krachtige aardbeving voor kust van Papoea-Nieuw-Guinea

30 meter hoge geiser haalt omwonenden Nieuw-Zeelands meer uit slaap