27/11/16 - 07u47 Bron: Belga

Als uw wagen niet in een garage staat, wordt het tijd om de ijskrabbers van stal te halen, want de komende dagen krijgen we in het hele land nachtvorst. Deze voormiddag is het nog betrokken met af en toe een spatje motregen, maar na de middag kan er af en toe een straaltje zon doorbreken. De komende nachten gaat het overal vriezen. Dat meldt het KMI.