Zeker negen doden door orkaan Otto in Costa Rica

Door: redactie

26/11/16 - 08u10 Bron: Belga

© epa.

De doortocht van de orkaan Otto heeft in het Midden-Amerikaanse Costa Rica het leven gekost aan minstens negen mensen. Dat heeft de regering aangekondigd.

© epa. © epa.

Vijf mensen kwamen om in Upala, in het noorden van het land. In het nabijgelegen Bagaces vielen nog eens vier doden. Otto maakte ook de meeste schade in het noorden. Volgens het Rode Kruis zijn nog zeker 25 mensen vermist. Er waren zo'n 4.000 mensen geëvacueerd voordat Otto aan land kwam.



President Luis Guillermo Solis heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd vanaf maandag.



De orkaan heeft ook aan drie mensen het leven gekost in Panama. In Nicaragua kwam een vrouw om het leven na een hartaanval.



Otto, intussen afgezwakt tot een tropische storm, bevindt zich nu boven de Stille Oceaan. Hij zou na zijn doortocht over Midden-Amerika niet meer aan land komen.