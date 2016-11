Canadese bosbrand levert binnen vijf jaar... whisky op

Thomas Kouveld

25/11/16 - 22u34

Één van de eerste flessen The Beast Whisky © twitter/WoodBuffaloBrew.

De enorme bosbrand die in mei een ravage veroorzaakte in Canada heeft een interessant bijproduct opgeleverd: whisky. Een brouwerij in Fort McMurray hield een pallet vol mout over met een rokerige smaak, waar de komende vijf jaar whisky van wordt gestookt.

"Toen de bosbrand in de provincie Alberta richting de stad Fort McMurray trok, moest de bevolking halsoverkop vertrekken", vertelde brouwer Spike Baker van de Wood Buffalo Brewing Company aan The Guardian. "We zetten de installatie uit en trokken de deur achter ons dicht", aldus Baker.



Nadat de brand gedoofd was en ruim 2.500 woningen verwoest waren, was de brouwerij weer te betreden. Het pand stond er nog, maar was zwaar gehavend. Honderden liters bier moesten weggegooid worden.



Mout

Wel stond er nog een pallet vol zakken mout. Baker had verwacht dat hij die ook weg moest gooien. Maar hij ontdekte dat het mout de geur en smaak van de bosbrand en het nasmeulende hout opgenomen had. Na een laboratoriumtest bleek het mout veilig geconsumeerd te kunnen worden. De bosbrand veroorzaakte voor bijna 6 miljard euro aan schade © ap.