25/11/16 - 16u09

Het zuidwesten van China is vandaag door een zware aardbeving getroffen, zo heeft het Amerikaans Geofysisch Instituut USGS gemeld.

De beving deed zich om 15.24 uur Belgische tijd in de zuidwestelijke provincie Xinjiang voor en had een magnitude 6,5.



Het epicentrum bevond zich op 122 km ten noorden van Murghob in Tadzijistan, 172 km ten westen van het Chinese Kashgar en 174 km ten zuidoosten van Osj in Kirgizië, op een diepte van 12 km.