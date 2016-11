Twaalf verdachten opgepakt na bosbranden Israël

bewerkt door: redactie

De politie in Israël heeft twaalf mensen opgepakt die ervan verdacht worden de bosbranden te hebben aangestoken die al enkele dagen het land teisteren. Dat meldt de politie.

Politiehoofd Roni Alscheich zei gisteren al dat de brandstichtingen volgens hem wellicht "nationalistisch gemotiveerd" zijn. Israëlische media spreken zelfs van een Palestijnse "brand-intifada".



Als gevolg van de bosbranden zijn de voorbije dagen zowat 50.000 mensen geëvacueerd uit de stad Haifa. Vorige nacht moesten ook honderden mensen geëvacueerd worden in het dorp Beit Meir, in het centrum van het land.



Volgens de Israëlische minister van Binnenlandse Veiligheid Gilad Erdan is er bij meer dan de helft van de branden kwaad opzet in het spel.

