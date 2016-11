Bosbranden leiden tot verhitting én bekoeling relaties Israël en Palestina

bewerkt door: redactie

25/11/16 - 15u42 Bron: Belga

© epa.

De politie in Israël heeft twaalf mensen opgepakt die ervan verdacht worden de bosbranden te hebben aangestoken die al enkele dagen het land teisteren. Dat meldt de politie. Israël wijst met een beschuldigende vinger naar de Palestijnen, maar zij ontkennen. De Palestijnse autoriteiten op de Westelijke Jordaanoever sturen vandaag bovendien brandweermensen en brandweerwagen naar Israël om te helpen.

© afp. © epa.

Nu de Palestijnse Autoriteiten hulp sturen, is de toon veranderd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël zegt via Twitter tevreden te zijn met het opvallende gebaar. "We danken de Palestijse autoriteiten voor hun hulp in de strijd tegen de branden die vele levens bedreigen", luidt het.



Evacuaties

Als gevolg van de bosbranden zijn de voorbije dagen zowat 50.000 mensen geëvacueerd uit de stad Haifa. Vorige nacht moesten ook honderden mensen geëvacueerd worden in het dorp Beit Meir, in het centrum van het land.



Volgens de Israëlische minister van Binnenlandse Veiligheid Gilad Erdan is er bij meer dan de helft van de branden kwaad opzet in het spel.