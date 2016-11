Droge en zonnige vrijdag, maar opgelet voor CO

Door: redactie

25/11/16 - 06u45

© thinkstock.

Het wordt vandaag een droge en - na het verdwijnen van de lage wolken - zonnige dag bij maxima rond 7 graden. Ook vannacht blijft het droog, met lokale vorst in Vlaanderen. Dat meldt het KMI, dat wel waarschuwt voor CO-vergiftiging.

Met maxima tussen 5 en 9 graden wordt het vandaag wel wat kouder dan andere dagen, en de schrale noordoostenwind doet het nog een stuk kouder aanvoelen. Vanavond en -nacht ontwikkelt er zich vooral in het zuiden van het land lage bewolking op uitgebreide schaal. Het noorden van het land blijft hier waarschijnlijk nog van gespaard. De minima liggen tussen lokaal -1 graad in Vlaanderen en +4 graden in de Gaume. De wind is zwak tot matig uit noordoostelijke richtingen.



Morgen blijft het droog met 's ochtends vooral in de zuidelijke landshelft lage bewolking. De rest van de dag blijft het zwaarbewolkt in het zuiden, waar wat motregen niet uitgesloten is. In het noorden is het overwegend zonnig. De maxima liggen tussen 6 en 8 graden bij een zwakke tot soms matige wind uit het oosten tot noordoosten.



Bewolking

Zondag trekt een zwakke storing van noord naar zuid over ons land, wat we vooral zullen merken door een toename in de bewolking. In het noorden van het land kan wat lichte regen of motregen vallen, elders blijft het droog. De maxima liggen tussen 4 en 6 graden in de Ardennen en tussen 6 en 9 graden elders.



Nachtvorst

Maandag en dinsdag wordt het droog en zonnig, maar fris met maximumtemperaturen rond 4 graden in het centrum. Tijdens de nacht van zondag op maandag blijft het westen nog gespaard van nachtvorst, maar de twee volgende nachten vriest het in het hele land. De wind ruimt van het oosten naar het zuidoosten.