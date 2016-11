Zware aardbeving voor de kust van El Salvador

Door: redactie

Voor de kust van het Midden-Amerikaanse land El Salvador heeft zich vandaag een zware aardbeving voorgedaan, zo heeft het Amerikaans Geofysisch Instituut USGS gemeld. Er was enige tijd een tsunami-alarm afgekondigd, maar dat is ondertussen opgeheven.

De zeebeving vond plaats om 19.43 uur Belgische tijd en had volgens bijgestelde gegevens een magnitude 7,0. Het epicentrum bevond zich op zowat 150 km ten zuidzuidwesten van het Salvadoraanse Puerto El Triunfo, op een diepte van 10 km. Er werd een tsunami-waarschuwing uitgevaardigd voor de kusten van Nicaragua, El Salvador en Honduras. In El Salvador is vooral in de regio's Chalatenango, San Salvador, Cabañas en San Miguel de beving gevoeld. Ook werd ze waargenomen in Costa Rica. Het tsunami-waarschuwingscentrum voor de Stille Oceaan heeft vandaag om 21.17 uur Belgische tijd het tsunami-alarm voor de drie betrokken Midden-Amerikaanse landen opgeheven.

Noodtoestant in Nicaragua

De regering in San Salvador gaf opdracht de bewoners van de dorpen en steden aan zee te evacueren. Ook de kusten van Honduras en Nicaragua lopen gevaar. In dat laatste land riep president Daniel Ortega de noodtoestand uit.



Reddingsdiensten waren al in de hoogste staat van paraatheid gebracht wegens de nadering van tropische storm Otto vanuit het oosten. Deze nam nog in kracht toe en kwam vandaag als orkaan aan land met windsnelheden tot 175 km per uur. Het zuiden van Nicaragua en het noorden van Costa Rica werden het zwaarst getroffen. In de meest bedreigde Caribische streken waren duizenden mensen uit voorzorg al naar veiliger oorden gebracht omdat rekening werd gehouden met overstromingen.



De Costa-Ricaanse krant La Nación meldde dat bijna 1200 huizen beschadigd zijn geraakt. Ook de infrastructuur - wegen, een brug, twee dammen en de watervoorziening - heeft ernstig te lijden gehad van het noodweer. De regering in San José besloot alle ambtenaren vandaag en morgen vrij te geven en riep het bedrijfsleven op hetzelfde te doen. Het openbaar leven kwam vrijwel tot stilstand. Er zijn nog geen meldingen over slachtoffers.