Zware aardbeving voor de kust van El Salvador, waarschuwing voor tsunami

Door: redactie

24/11/16 - 20u12 Bron: Belga, ANP

Voor de kust van het Midden-Amerikaanse land El Salvador heeft zich vandaag een zware aardbeving voorgedaan, zo heeft het Amerikaans Geofysisch Instituut USGS gemeld.

De zeebeving vond plaats om 19.43 uur Belgische tijd en had volgens de eerste gegevens een magnitude 7,2.



Het epicentrum bevond zich op 153,2 km van het Salvadoraanse Puerto El Triunfo, op een diepte van 33 km.



Het Europese aardbevingscentrum EMSC gewaagt van een magnitude 7,0 en een diepte van 55 km.



Er is een waarschuwing uitgegaan voor tsunami's in een gebied van 300 kilometer.