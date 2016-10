Kwik klimt vandaag tot maar liefst 20 graden

Door: redactie

We krijgen vandaag mooi en zacht najaarsweer met eerst zonnige perioden. In de namiddag drijft er over het westen bewolking binnen vanuit Frankrijk. Het blijft vrijwel overal droog, maar in het westen is een spatje regen niet uitgesloten. Met maxima rond 15 graden in de Hoge Venen en plaatselijk 20 graden elders is het 5 graden warmer dan het langjarige gemiddelde. De wind waait matig, zo meldt het KMI.