Vandaag wordt een zonnige dag, ook morgen mooie herfstdag

Het weer Zaterdag begint de dag zwaarbewolkt en op de meeste plaatsen regenachtig. Tegen de middag wordt het vanaf het zuidwesten overal droog met geleidelijk ook opklaringen. In de namiddag is het vaak zonnig met enkele wolkenvelden. Maxima van 11 tot 13 graden op de Ardense hoogten en van 15 tot 17 graden in het binnenland. De wind waait meestal matig uit zuidwestelijke en later zuidelijke richtingen. Dat meldt het KMI.

Zaterdagavond en -nacht blijft het overwegend droog en wordt het meestal licht bewolkt. In het westen komt er tijdelijk meer bewolking die richting kust tot een buitje kan leiden. Minima van 4 tot 6 graden op de Ardense hoogten en van 7 tot 10 elders. De wind waait zwak tot matig en aan zee matig, uit zuid tot zuidoost.



Zondag wordt een mooie herfstdag. Het is erg zacht en overwegend zonnig. Enkele wolkenvelden kunnen het westen van het land bereiken, maar de kans op neerslag is klein. Maxima van 15 tot 21 graden bij een matige zuid- tot zuidoostenwind.