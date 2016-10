Schade in Bermuda na orkaan Nicole

Door: Redactie

14/10/16 - 02u34 Bron: AD.nl

Een boom is omgewaaid en een speeltuin overstroom in St Georges, één van de Bermuda-eilanden. © ap.

Een orkaan is gisteren over de eilandengroep Bermuda in de Atlantische Oceaan getrokken. Er zijn overstromingen en veel eilandbewoners zitten zonder elektriciteit. Orkaan Nicole met een kracht van drie op een schaal van vijf, heeft veel schade aangericht.

Volgens lokale media zijn daken weggeslagen en bomen omgewaaid. Huizen zijn ondergelopen door de hevige regenval. De wind had een kracht van 195 kilometer per uur. Er zijn nog geen berichten van slachtoffers. Op de vier eilanden midden in de Atlantische Oceaan wonen zo'n 65.000 mensen. Het grootste deel van hen heeft geen stroom. De eilandengroep hoort bij het Brits koninkrijk.



Er wordt gewaarschuwd voor hoog water na de storm. De orkaan trok na de Bermuda-eilanden verder noordwaarts over de oceaan waar Nicole in sterkte afnam en niet meer over land trekt. Aan de Amerikaanse zijde van de Atlantische Oceaan is het orkaanseizoen. Vorige week trok orkaan Matthew vanuit Caraïbisch gebied naar de Verenigde Staten. In Haïti kwamen meer dan duizend mensen om het leven.