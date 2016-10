B-Fastteam mag niet vertrekken naar Haïti

Door: redactie

10/10/16 - 07u33 Bron: Belga

© belga.

B-Fast, het noodhulpteam van de federale overheid, kreeg vanuit Haïti de expliciete vraag om noodhulp na orkaan Matthew. Dinsdag stond een team van dokters en ingenieurs klaar om te vertrekken, maar Buitenlandse Zaken gaf geen groen licht. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard.

In de begroting is nochtans budget vrijgemaakt voor missies van B-Fast, en het team vrijwilligers traint regelmatig om paraat te staan. De voorbije jaren oogstte het Belgische team internationale lof na rampen zoals tyfoon Haiyan in 2013 en de tsunami in 2004.



Maar bij de aardbeving in Nepal (2015) ging het een eerste keer mis: het search-and-recue-team vertrok te laat en kon geen hulp meer bieden. En een medisch team - dat wel nog nuttig bleek - was niet opgevorderd.



Meteen klonk een storm van kritiek: "Je kunt je afvragen of een organisatie als B-Fast wel zin heeft", zei Europees Parlementslid Louis Ide (N-VA). Er kwam ook een audit naar de werking van B-Fast, en de leiding kwam zwaar onder vuur.



"Sinds Nepal zit B-Fast in politiek vaarwater", zegt volksvertegenwoordiger Wouter De Vriendt (Groen). "De vraag 'Vertrekken we?', wordt zo een politiek spelletje tussen voor- en tegenstanders, bij elke ramp opnieuw. Daardoor wordt er te lang geaarzeld. Bijzonder jammer."