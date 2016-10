Orkaan Matthew: 15 doden in de VS, drie dagen van nationale rouw in Haïti

Door: redactie

9/10/16 - 20u31 Bron: Belga

© afp.

Na zijn tocht door Haïti en langs de zuidoostkust van de Verenigde Staten is orkaan Matthew in de richting van de open Atlantische Oceaan afgedraaid. Het orkaancentrum in Miami zwakte de kracht van de orkaan af tot een storm, maar North Carolina werd toch nog geteisterd door felle wind, regenbuien en overstromingen. Haïti kondigde met het oog op de honderden dodelijke slachtoffer een meerdaagse staatsrouw af.

© photo news. © reuters. © reuters. © reuters. © photo news.

De storm heeft in Florida, Georgia en South Carolina aanzienlijke schade aangericht, maar de gevreesde catastrofe bleef uit. Bomen knapten en straten waren ontoegankelijk. Meer dan twee miljoen gezinnen zaten tijdelijk zonder stroom. Alleen al in North Carolina waren het er vanmorgen bijna 700.000. Daar werd op vele plaatsen meer dan tien centimeter neerslag in een uur gemeten.



Straten omgetoverd in beken

Gisteren kwam de orkaan in South Carolina voor het eerst rechtstreeks aan land. Bijzonder erg was de situatie in de historische stad Charleston, die ook bij toeristen erg populair is. Daar waren vele straten al omgetoverd in beken, nog voor Matthew voorbijraasde. In Florida, waar de storm vrijdag huishield, zijn inmiddels de opruimwerkzaamheden begonnen.



In Florida, Georgia, South Carolina en North Carolina stierven minstens 15 mensen, schrijft de Washington Post. In de vier betrokken staten waren meer dan twee miljoen mensen opgeroepen zich in veiligheid te brengen, de grootste gedwongen evacuatie sinds de doortocht van orkaan Sandy eind 2012.



Honderden mensen gestorven in Haïti

De situatie in Haïti is veel erger. Daar kwamen honderden mensen om het leven. De Haïtiaanse regering riep een nationale rouw van drie dagen uit tot dinsdag. Discotheken en andere etablissementen moeten gesloten blijven en de vlaggen hangen halfstok. Paus Franciscus sprak de mensen in het rampgebied zijn medeleven uit.



Eerder had de civiele bescherming meegedeeld dat in de zware orkaan 336 mensen om het leven zijn gekomen. Vier mensen zouden nog vermist zijn en 211 werden gewond. Meer dan 60.000 mensen zochten bescherming in noodverblijven. In verschillende media was sprake van duidelijk meer slachtoffers.