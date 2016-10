Orkaan Matthew is orkaan af

Door: redactie

De orkaan Matthew is niet meer, zo hebben meerdere Amerikaanse media gemeld. Het is nu een post-tropische cycloon.

Toen Matthew gisteren nog een orkaan van de laagste categorie was, kwam het natuurgeweld "aan land" in de staat South Carolina. Omstreeks 11.00 uur vanmorgen trok Matthew naar het oosten en zag zijn status verlaagd worden tot post-tropische storm.



Weerkundigen blijven evenwel waarschuwen voor rukwinden en hevige regenval. Volgens het ABC News heeft Matthew in de VS aan zeker vijftien mensen het leven gekost.