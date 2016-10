Lichte nachtvorst mogelijk

Door: redactie

Vandaag blijft het overwegend droog met soms brede opklaringen, met aan de kust vanochtend en -nacht kans op buien. Morgen en de volgende dagen blijft het fris maar overwegend droog al kunnen er nog buien vallen aan de kust en het noordwesten. 's Nachts is er al hier en daar lichte nachtvorst aan de grond. Op het einde van de week en volgend weekend wordt het wat zachter, verwacht het KMI.

Zondag is het eerst gedeeltelijk bewolkt met kans op een paar buien, vooral dan in het westen van het land. Later wordt het overwegend droog met soms brede opklaringen. De maxima schommelen tussen 8 en 14 graden.



Vanavond worden opnieuw buien verwacht van over de Noordzee die vooral het westen en het noordwesten van het land zullen bereiken. Elders blijft het grotendeels droog. Plaatselijk kan er nevel of mist gevormd worden. De minima bedragen tussen 1 graad op de Hoge Venen en 9 graden aan de kust.



Morgen krijgt het westen van het land hoogstwaarschijnlijk te maken met fikse buien vanaf de Noordzee die kunnen gepaard gaan met een donderslag. Verder landinwaarts begint de dag droog met brede opklaringen en lokaal mogelijk mist. In de loop van de dag kunnen zich daar ook enkele buien ontwikkelen maar blijft het wel de meeste tijd droog. De maxima liggen tussen 9 en 14 graden.



Dinsdag blijft het overwegend droog met eerst brede opklaringen. De maxima liggen tussen 8 en 13 graden. Woensdag wordt het wisselend bewolkt en meestal droog al kan er wel eens een lokaal buitje vallen. Donderdag zou het droog blijven met zonnige perioden. Met maxima rond 13 graden in het centrum is het nog altijd vrij fris.



Of in de loop van vrijdag een storing vanuit Frankrijk over ons land schuift is nog niet zeker. Het wordt dan enkele graden zachter. Zaterdag zou het droog en vrij zonnig worden met maxima van 11 tot 16 graden.