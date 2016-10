Door: redactie

8/10/16 - 14u53 Bron: Belga

Een door de wind gevelde boom vernielde een trailer in Hilton Head, South Carolina, tijdens de doortocht van orkaan Matthew. © ap.

De orkaan Matthew is weer een categorie gedegradeerd, zo heeft ABC News vandaag gemeld.

Matthew is nu een orkaan van categorie 1 op een schaal die tot 5 loopt, zo heeft het Orkaan Centrum in Miami beslist. Dit betekent windsnelheden van 137 km per uur, komende van 169 km per uur.