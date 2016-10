Wisselvallig met opklaringen

Door: redactie

8/10/16 - 06u47 Bron: Belga

Vandaag krijgen we licht wisselvallig weer met opklaringen, maar ook een kans op lokale buitjes. Morgen volgen brede opklaringen en droog weer, met uitzondering van een bui aan de kust. Dat meldt het KMI.

Vandaag begint meestal zwaarbewolkt met kans op een bui. Vanaf de middag verschijnen vanaf het noordoosten meer opklaringen en wordt het gedeeltelijk bewolkt, maar er kunnen nog wat kleine buitjes vallen. De temperaturen liggen tussen 7 graden op de Ardense hoogten en 14 graden aan de kust en in het centrum. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten.



Vanavond blijft het in het noordwesten wisselend bewolkt en in de tweede deel van de nacht vallen enkele buien. Elders wordt het meestal droog en gedeeltelijk bewolkt. Het wordt fris, met minima tussen -1 graden in de Ardense valleien en 7 graden aan de kust, en waarden rond 5 graden in het centrum. De wind waait zwak uit veranderlijke richtingen of uit noordoost. Er is kans op vorming van mist.



Morgenochtend is er tijdelijk kans op een paar lokale buien in het westen, terwijl het elders droog en fris is met in vele streken brede opklaringen. In de loop van de dag wisselen zon en wolken elkaar overal af en blijft het overwegend droog. De maxima liggen tussen 9 en 13 graden. De wind is meestal zwak en veranderlijk.