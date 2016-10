Hoaxbuster: foto's van haaien in overstroomde straten Florida zijn fake

Door: redactie

7/10/16 - 21u15

Orkaan Matthew

Terwijl orkaan Matthew de Amerikaanse staat Florida geselt, duiken enkele foto's op van haaien in de overstroomde straten. Bovenstaande foto zou genomen zijn in Daytona Beach, onderstaande in Jacksonville. Het gaat echter om beelden die al enkele jaren oud zijn, en bovendien fake .

Volgens de website hoax-slayer dook de eerste al op in 2011 na de doortocht van orkaan Irene in Puerto Rico. Een foto van een overstroomde straat werd samengevoegd met die van een haai, die afkomstig is van een beroemde foto waarin de vis een kajakker volgt.



De tweede foto werd hoogstwaarschijnlijk gephotoshopt door Kevin McCarty, die hem online zette na een overstroming in Brigantine, in New Jersey. Op zijn Facebookpagina kreeg hij destijds veel complimenten van zijn vrienden voor zijn Photoshopvaardigheden, meldt Tumblr-pagina Is It Wrong. Hij had ook een andere valse foto gepost waarvan hij bleef volhouden dat die echt was.