Adembenemend: vliegtuig davert dwars door orkaan Matthew

Door: LB

7/10/16 - 15u42

Het is niet voor hun plezier of omdat ze zo graag risico's nemen dat de piloten van 'NOAA Hurricane Hunters' dwars door orkanen vliegen. Ze doen dat om het pad dat de orkaan volgt te kunnen bepalen. Bovenstaand filmpje toont de turbulentie wanneer ze door de striemende regen en de brokstukken van orkaan Matthew vliegen, die momenteel over Florida raast.